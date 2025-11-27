Costacurta: “Inter, non puoi prendere un gol così. Gimenez lo sai che…”

Anche l'ex giocatore rossonero ha detto la sua sull'errore della fase difensiva nerazzurra in occasione della rete che è valsa la vittoria in CL dell'Atletico

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 03:02)

Anche Billy Costacurta, insieme a Di Canio, su Skysport, ha commentato la sconfitta dell'Inter contro l'Atletico Madrid al Metropolitano. Una sconfitta che è maturata all'ultimo minuto di recupero per un colpo di testa di Gimenez, lasciato libero di saltare di testa in area più in alto di tutti e infilare Sommer con la rete del due a uno che è valsa la vittoria in Champions per gli uomini di Simeone.

Come Di Canio, che ha parlato dei dettagli che hanno portato alla sconfitta dei nerazzurri, anche l'ex difensore rossonero ha sottolineato come l'errore sia nella posizione di Barellama anche del resto della squadra che non richiama la sua attenzione.

Questo il commento di Costacurta: «Barella non si rende conto e nessuno gli dice niente, nessuno lo richiama. Se io sono in quella difesa so quali sono i pericoli che arrivano dall'avversario. Non puoi prendere un gol così proprio da Gimenez che sai che fa queste cose».