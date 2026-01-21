Serviva la partita perfetta e contro l'Arsenal l'Inter non l'ha fatta. È finita tre a uno a San Siro la penultima gara della prima fase della Champions e Matteo Barzaghi, inviato di Skysport a seguito dei nerazzurri, il giorno dopo spiega: «La sensazione è che siano mancati alcuni dettagli e che per battere una squadra così forte come l'Arsenal deve essere tutto perfetto. Oltre ai dettagli servono tutti i giocatori. Calhanoglu e Dumfries sono due titolari e sono due assenze pesanti. Gli inglesi hanno una profondità della rosa che può permettere certi cambi e si vedono quando vengono fatti. L'Inter se li può permettere un po' di meno se vuole vincere una gara contro un avversario che riesce ad investire molti soldi anche sul mercato. Difficile anche paragonarsi a questo tipo di squadra. La squadra di Chivu ci ha messo dignità e coraggio provando a rispondere colpo su colpo, ha perso e gli inglesi hanno meritato di vincere, ha dimostrato di essere più forte».