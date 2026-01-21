Serviva la partita perfetta e contro l'Arsenal l'Inter non l'ha fatta. È finita tre a uno a San Siro la penultima gara della prima fase della Champions e Matteo Barzaghi, inviato di Skysport a seguito dei nerazzurri, il giorno dopo spiega: «La sensazione è che siano mancati alcuni dettagli e che per battere una squadra così forte come l'Arsenal deve essere tutto perfetto. Oltre ai dettagli servono tutti i giocatori. Calhanoglu e Dumfries sono due titolari e sono due assenze pesanti. Gli inglesi hanno una profondità della rosa che può permettere certi cambi e si vedono quando vengono fatti. L'Inter se li può permettere un po' di meno se vuole vincere una gara contro un avversario che riesce ad investire molti soldi anche sul mercato. Difficile anche paragonarsi a questo tipo di squadra. La squadra di Chivu ci ha messo dignità e coraggio provando a rispondere colpo su colpo, ha perso e gli inglesi hanno meritato di vincere, ha dimostrato di essere più forte».
coppe
Barzaghi (Sky): “Contro l’Arsenal serviva gara perfetta. Le parole di Chivu indice della…”
«Le parole dell'allenatore nerazzurro mostrano la mentalità che l'Inter vuole avere - ha aggiunto il giornalista - non si pensa alle tante partite e si pensa a tutti gli ostacoli. Prossimo il Pisa in campionato e si pensa quindi già alla prossima partita per non mettere in crisi anche il buon cammino e il percorso di crescita fatto finora dai nerazzurri con Chivu che è al suo primo anno. L'allenatore ha ricostruito una mentalità e insieme ai giocatori, che si sono rimessi in discussione quando sembrava tutto in fase calante e un ciclo verso la fine, sono ripartiti più forti di prima. Una sconfitta con l'Arsenal ci può stare a patto che la squadra pensi subito alla prossima gara e non si faccia condizionare».
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA