Boban: “L’Inter ha una completezza unica in attacco. Thuram e Lautaro…”

Zvonimir Boban su Skysport ha parlato di Thuram e di Lautaro: «Un calciatore completo il francese, ha ancora il 15%-20% di potenziale da migliorare e rientrerebbe tra i primi sette attaccanti al mondo. Un giocatore di una squadra che è entrato nell'ultima finale di Champions e che ha giocato con un compagno di reparto altrettanto straordinario. Lui è lì, assolutamente».

«Tutte e due le punte titolari dell'Inter si muovono da prima e seconda punta. È una completezza unica. Magari squadre hanno solo i goleador, come Haaland o altri che fanno da boa. Ma loro si muovono sempre benissimo da prima e seconda punta. Tutti e due lo fanno. Se Lautaro va a prendere la palla lui si muove in maniera giusta, sono due attaccanti completi», ha detto l'ex giocatore rossonero.