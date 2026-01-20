ZvonimirBoban su Skysport ha parlato di Thuram e di Lautaro: «Un calciatore completo il francese, ha ancora il 15%-20% di potenziale da migliorare e rientrerebbe tra i primi sette attaccanti al mondo. Un giocatore di una squadra che è entrato nell'ultima finale di Champions e che ha giocato con un compagno di reparto altrettanto straordinario. Lui è lì, assolutamente».
Boban: “L’Inter ha una completezza unica in attacco. Thuram e Lautaro…”
L'ex giocatore rossonero, prima di Inter-Arsenal, ha parlato dei due attaccanti della squadra nerazzurra
«Tutte e due le punte titolari dell'Inter si muovono da prima e seconda punta. È una completezza unica. Magari squadre hanno solo i goleador, come Haaland o altri che fanno da boa. Ma loro si muovono sempre benissimo da prima e seconda punta. Tutti e due lo fanno. Se Lautaro va a prendere la palla lui si muove in maniera giusta, sono due attaccanti completi», ha detto l'ex giocatore rossonero.
(Fonte: SS24)
