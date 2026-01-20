FC Inter 1908
coppe

Inter-Arsenal, le formazioni UFFICIALI: gioca Sucic e c’è una novità in difesa

Le formazioni ufficiali di Inter-Arsenal: ecco le scelte di Cristian Chivu per la settima giornata della League Phase
Matteo Pifferi Redattore 

Cristian Chivu ha scelto l'undici che affronterà l'Arsenal nel match valido per la settima giornata della League Phase della Champions League. I nerazzurri dovranno cercare di vincere per consolidare la posizione nella top 8.

Confermate le indicazioni della vigilia sulla formazione: in attacco toccherà a Lautaro Martinez insieme a Marcus Thuram che proveranno a scardinare la difesa dell'Arsenal, la migliore in Europa con un solo gol subito in sei giornate.

A centrocampo, spazio a Barella, Zielinski e Sucic (che ha vinto il ballottaggio con Mkhitaryan) con Dimarco e Luis Henrique sulle fasce. In difesa gioca Acerbi, con Akanji che torna a destra e Bastoni braccetto di sinistra a difesa della porta occupata da Yann Sommer. Sorpresa in casa Arsenal perché Gyokeres e Gabriel partiranno dalla panchina.

INTER: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram

ARSENAL: Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly, Merino, Zubimendi, Eze, Saka, Trossard, Jesus

