A centrocampo, spazio a Barella, Zielinski e Sucic (che ha vinto il ballottaggio con Mkhitaryan) con Dimarco e Luis Henrique sulle fasce. In difesa gioca Acerbi, con Akanji che torna a destra e Bastoni braccetto di sinistra a difesa della porta occupata da Yann Sommer. Sorpresa in casa Arsenal perché Gyokeres e Gabriel partiranno dalla panchina.