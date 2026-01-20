Cristian Chivu ha scelto l'undici che affronterà l'Arsenal nel match valido per la settima giornata della League Phase della Champions League. I nerazzurri dovranno cercare di vincere per consolidare la posizione nella top 8.
coppe
Inter-Arsenal, le formazioni UFFICIALI: gioca Sucic e c’è una novità in difesa
Confermate le indicazioni della vigilia sulla formazione: in attacco toccherà a Lautaro Martinez insieme a Marcus Thuram che proveranno a scardinare la difesa dell'Arsenal, la migliore in Europa con un solo gol subito in sei giornate.
A centrocampo, spazio a Barella, Zielinski e Sucic (che ha vinto il ballottaggio con Mkhitaryan) con Dimarco e Luis Henrique sulle fasce. In difesa gioca Acerbi, con Akanji che torna a destra e Bastoni braccetto di sinistra a difesa della porta occupata da Yann Sommer. Sorpresa in casa Arsenal perché Gyokeres e Gabriel partiranno dalla panchina.
INTER: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram
ARSENAL: Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly, Merino, Zubimendi, Eze, Saka, Trossard, Jesus
