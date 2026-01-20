L'ex capitano nerazzurro ha parlato della gara di Champions contro l'Arsenal e si è soffermato sul terreno di gioco del Meazza

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 20:59)

Beppe Bergomi, prima di Inter-Arsenal, ha detto la sua sull'Intere sulle difficoltà mentali nell'affrontare gli scontri diretti: «Forse non tanto in Europa ma più in campionato. In Europa l'Inter ha battuto il Barcellona nella scorsa stagione. Vero che quest'anno hanno perso contro l'Atletico e contro il Liverpool ma due partite che secondo me non doveva perdere. Però sicuramente c'è un aspetto mentale. Questa squadra gioca bene a calcio e ti abbaglia ma per quello che crea non riesce a conclude così tanto. Magari nelle gare aperte, quando si alza il livello le devi chiedere. La durezza mentale può fare la differenza, oltre alle qualità tecniche. Mi viene sempre in mente che il Milan non vinceva da sei derby contro l'Inter. Basta poco perché questa squadra possa svoltare nelle partite importanti», ha detto.