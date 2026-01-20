«Il terreno di gioco a San Siro non è buono da qualche giornata, rimbalzi irregolari in fase centrale ma sulle fasce è ancora buono», ha detto della partita.
Beppe Bergomi, prima di Inter-Arsenal, ha detto la sua sull'Intere sulle difficoltà mentali nell'affrontare gli scontri diretti: «Forse non tanto in Europa ma più in campionato. In Europa l'Inter ha battuto il Barcellona nella scorsa stagione. Vero che quest'anno hanno perso contro l'Atletico e contro il Liverpool ma due partite che secondo me non doveva perdere. Però sicuramente c'è un aspetto mentale. Questa squadra gioca bene a calcio e ti abbaglia ma per quello che crea non riesce a conclude così tanto. Magari nelle gare aperte, quando si alza il livello le devi chiedere. La durezza mentale può fare la differenza, oltre alle qualità tecniche. Mi viene sempre in mente che il Milan non vinceva da sei derby contro l'Inter. Basta poco perché questa squadra possa svoltare nelle partite importanti», ha detto.
«L'Inter marca a zona e fa bene, non è una squadra altissima. Il centrocampo è piccolo: devono essere bravi ad attaccare la palla e il portiere deve essere tutelato. Oggi Sommer deve essere decisivo. Sappiamo che non è un gigante e deve essere bravo ad attaccare palla».
«Il terreno di gioco a San Siro non è buono da qualche giornata, rimbalzi irregolari in fase centrale ma sulle fasce è ancora buono», ha detto della partita.
