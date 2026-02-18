Paolo Di Canio , su Skysport, ha parlato prima della gara dell'Inter contro il Bodo Glimt a partire dalle difficoltà dei nerazzurri sul prato sintetico sul quale fino a qualche giorno fa è caduta copiosa neve. «È un campo sempre insidioso, c'è un freddo, ghiaccio sotto, accelerare, decelerare e non poter andare in allungamento e scivolata, stare sull'avampiede, mette tutte le squadre in difficoltà. Là loro vincono il 75% delle loro partite giocate in Europa e loro giocano con passaggi scolastici per cercare il buco sugli esterni», ha sottolineato.

Thuram non mi sta piacendo sugli atteggiamenti nell'ultimo periodo. Esposito ottimo dove ci vuole solidità nel tenere palla perché giova a Lautaro nel permettergli di segnare e ci auguriamo lo faccia questa sera.

Ha la faccia non come ce l'aveva il padre, cazzuta. Ma la faccia di un ragazzo perbene ma determinato. Va su tutte le palle, cattivo. Ha il senso del gol. Ha posizionamento, sa giocare venendo incontro, poi devi essere uno che sa aggredire gli avversari e fare il lavoro sporco. Ha tutte queste componenti. Gioca in una squadra che per dimensione è come il Bodo, ma mette in difficoltà chi gioca con loro in casa: hanno giocatori che giocano sul corto, rischiano tanto ma sanno creare anche 4-5 gol nitide. In un contesto in cui non hai tanta pressione mi ha mostrato che mi piace, poi non so dove arriverà.