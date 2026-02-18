Paolo Di Canio, su Skysport, ha parlato prima della gara dell'Intercontro il Bodo Glimt a partire dalle difficoltà dei nerazzurri sul prato sintetico sul quale fino a qualche giorno fa è caduta copiosa neve. «È un campo sempre insidioso, c'è un freddo, ghiaccio sotto, accelerare, decelerare e non poter andare in allungamento e scivolata, stare sull'avampiede, mette tutte le squadre in difficoltà. Là loro vincono il 75% delle loro partite giocate in Europa e loro giocano con passaggi scolastici per cercare il buco sugli esterni», ha sottolineato.
Di Canio: “Meglio Esposito con Lautaro per atteggiamenti Thuram. Stankovic non ha faccia del padre ma…”
-La coppia Lautaro-Esposito?
Thuram non mi sta piacendo sugli atteggiamenti nell'ultimo periodo. Esposito ottimo dove ci vuole solidità nel tenere palla perché giova a Lautaro nel permettergli di segnare e ci auguriamo lo faccia questa sera.
-La posizione di Barella?
Loro pressano in modo ossessivo e su questo campo, dove non puoi permetterti leggerezze sull'approccio, sicuramente può avere in difficoltà.
-Avete seguito Aleksandar Stankovic?
Ha la faccia non come ce l'aveva il padre, cazzuta. Ma la faccia di un ragazzo perbene ma determinato. Va su tutte le palle, cattivo. Ha il senso del gol. Ha posizionamento, sa giocare venendo incontro, poi devi essere uno che sa aggredire gli avversari e fare il lavoro sporco. Ha tutte queste componenti. Gioca in una squadra che per dimensione è come il Bodo, ma mette in difficoltà chi gioca con loro in casa: hanno giocatori che giocano sul corto, rischiano tanto ma sanno creare anche 4-5 gol nitide. In un contesto in cui non hai tanta pressione mi ha mostrato che mi piace, poi non so dove arriverà.
Se può diventare un giocatore di livello per grandi club che lottano come l'Inter non so. Ma può far parte di una rosa importante e chissà mai così, giocando dietro certi giocatori come ad esempio Lautaro, non possa migliorare. Poi si fa un mazzo così sempre fino al novantesimo.
