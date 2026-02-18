FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Costacurta: “Mi piace come Lautaro si muove attorno ad Esposito. Ale Stankovic l’è bon, perché…”

coppe

Costacurta: “Mi piace come Lautaro si muove attorno ad Esposito. Ale Stankovic l’è bon, perché…”

Costacurta: “Mi piace come Lautaro si muove attorno ad Esposito. Ale Stankovic l’è bon, perché…” - immagine 1
L'ex giocatore su Skysport ha parlato della partita di Champions dei nerazzurri ma anche del recupero dei rossoneri
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Chiaro che se il Milan non dovesse vincere l'Inter prenderebbe spazio e darebbe fiducia a quelle dietro. E il Como sta facendo benissimo». Così Alessandro Costacurta, a Skysport, ha parlato prima della gara di Champions League contro il Bodo Glimt nella serata in cui la squadra di Allegri recupera la partita contro il Como di Fabregas.

Costacurta: “Mi piace come Lautaro si muove attorno ad Esposito. Ale Stankovic l’è bon, perché…”- immagine 2
Getty Images

-Che Milan è quello delle ultime uscite? 

Per ora non ho visto alcuni giocatori. Credo che a Bologna abbia fatto la partita migliore e con il Como i rossoblù hanno qualcosa di simile. E mi fa pensare che il Milan posso mettere in difficoltà il Como proprio per quello. 

Costacurta: “Mi piace come Lautaro si muove attorno ad Esposito. Ale Stankovic l’è bon, perché…”- immagine 3

-Ti piace la coppia Lautaro-Esposito?

Sì. Perché mi piace come Lautaro si muove attorno a Pio. 

-Avete seguito Aleksandar Stankovic

La cosa sorprendente è che gioca sempre novanta minuti. Non lo cambia mai. Pazzesco, ha buone capacità, ha segnato. A Milano diciamo 'l'è bon'...

(fonte: Skysport)

Leggi anche
Nessun dubbio, Bodo Glimt-Inter si gioca. Sky: “L’arbitro e l’UEFA...
Manto erboso, Inter preoccupata: parla con Bodo e Uefa. Non si chiede stop partita ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA