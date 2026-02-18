L'ex giocatore su Skysport ha parlato della partita di Champions dei nerazzurri ma anche del recupero dei rossoneri

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 febbraio - 20:52

«Chiaro che se il Milan non dovesse vincere l'Inter prenderebbe spazio e darebbe fiducia a quelle dietro. E il Como sta facendo benissimo». Così Alessandro Costacurta, a Skysport, ha parlato prima della gara di Champions League contro il Bodo Glimt nella serata in cui la squadra di Allegri recupera la partita contro il Como di Fabregas.

-Che Milan è quello delle ultime uscite?

Per ora non ho visto alcuni giocatori. Credo che a Bologna abbia fatto la partita migliore e con il Como i rossoblù hanno qualcosa di simile. E mi fa pensare che il Milan posso mettere in difficoltà il Como proprio per quello.

-Ti piace la coppia Lautaro-Esposito?

Sì. Perché mi piace come Lautaro si muove attorno a Pio.

-Avete seguito Aleksandar Stankovic?

La cosa sorprendente è che gioca sempre novanta minuti. Non lo cambia mai. Pazzesco, ha buone capacità, ha segnato. A Milano diciamo 'l'è bon'...

(fonte: Skysport)