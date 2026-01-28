Come vi abbiamo riportato, infatti, Chivu ha deciso di dare una chance a Francesco Acerbi in difesa, che agirà al centro (con Bastoni out) e Akanji e Bisseck ai suoi lati. L'altra grossa novità riguarda l'attacco, dove la coppia sarà Bonny-Thuram e con Lautaro inizialmente in panchina. Sucic, invece, vince il ballottaggio con Frattesi a centrocampo.