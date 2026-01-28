Sono confermate le clamorose indiscrezioni sulle novità di formazione dell'Inter che si appresta ad affrontare il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park nell'ultima giornata della fase campionato della Champions League.
coppe
Dortmund-Inter, formazioni UFFICIALI: Bastoni-Lautaro out! C’è Acerbi, Bonny con Thuram
Come vi abbiamo riportato, infatti, Chivu ha deciso di dare una chance a Francesco Acerbi in difesa, che agirà al centro (con Bastoni out) e Akanji e Bisseck ai suoi lati. L'altra grossa novità riguarda l'attacco, dove la coppia sarà Bonny-Thuram e con Lautaro inizialmente in panchina. Sucic, invece, vince il ballottaggio con Frattesi a centrocampo.
Ecco le formazioni ufficiali:
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): 1 Kobel; 23 Can, 4 Schlotterbeck, 39 Mané; 26 Ryerson, 7 Bellingham, 8 Nmecha, 5 Bensebaini; 14 Beier, 21 Silva; 9 Guirassy. A disposizione: 31 Ostrzinski, 33 Meyer, 2 Yan Couto, 10 Brandt, 17 Chukwuemeka, 27 Adeyemi. Allenatore: Niko Kovac.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 25 Akanji; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 94 Esposito, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro:István Kovács. Assistenti: Marica-Tunyogi. Quarto ufficiale: Szabolcs Kovacs. VAR: Rob Dieperink. Assistente VAR: Tomasz Kwiatkowski.
Diffidati: Lautaro (I), Bastoni (I), Mkhitaryan (I); Adeyemi (B). Squalificato: Svensson (B).
