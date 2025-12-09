«Alisson e Sommer sono due portieri di esperienza internazionale. Vero che Sommer ha commesso qualche errore ma anche il portiere del Liverpool sta subendo tanti gol, la difesa non ha la stessa efficacia degli anni scorsi. L'Inter deve giocare questa partita, al di là della forza dell'avversario, con la consapevolezza di poterla vincere». Così Luca Marchegiani, su Skysport, ha parlato prima della sfida tra Inter e Liverpool dei due portieri titolari nella gara che inizierà alle 21.
«Tante assenze nel Liverpool, alcune volute, altre che Slot deve affrontare, ma sembrano molto concentrati, gli inglesi la giocheranno con tutte le loro possibilità. Non sarà una prestazione sottotono, considerando però dei limiti oggettivamente strutturali che il Liverpool ancora ha», ha aggiunto l'ex portiere che commenterà la sfida di San Siro.
