«Alisson e Sommer sono due portieri di esperienza internazionale. Vero che Sommer ha commesso qualche errore ma anche il portiere del Liverpool sta subendo tanti gol, la difesa non ha la stessa efficacia degli anni scorsi. L'Inter deve giocare questa partita, al di là della forza dell'avversario, con la consapevolezza di poterla vincere». Così Luca Marchegiani, su Skysport, ha parlato prima della sfida tra Inter e Liverpool dei due portieri titolari nella gara che inizierà alle 21.