Jamie Carragher attacca nuovamente Momo Salah. Ormai è scoppiato il caso in casa Liverpool con l'egiziano ex Roma che ha ammesso pubblicamente di non aver alcun rapporto con Arne Slot dopo il 3-3 contro il Leeds.
coppe
Carragher, bordata contro Salah prima di Inter-Liverpool: “Non credo di aver mai…”
Salah è rimasto in panchina per la terza volta di fila e addirittura non è stato convocato per Inter-Liverpool di stasera: "Ho pensato che fosse una vergogna quello che ha fatto dopo la partita. Alcuni l'hanno descritto come uno sfogo emotivo, io non credo lo sia stato. Credo che ogni volta che Salah si ferma in una mixed zone, cosa che ha fatto quattro volte in otto anni, sia una 'coreografia' con lui e il suo agente per causare il massimo danno e rafforzare la propria posizione", aveva dichiarato Carragher al Liverpool Echo.
Lo stesso Carragher, che, sui social, provoca ancora Salah, citando proprio la foto pubblicata sui social dal calciatore, che si è mostrato mentre si allenava questa mattina in palestra: "Non credo di aver mai desiderato così tanto che il Liverpool vinca stasera. Forza Reds".
Tra i commenti, però, in molti tra i tifosi del Liverpool attaccano Carragher, difendendo Salah per il trattamento giudicato da alcuni irrispettoso da parte di Slot.
