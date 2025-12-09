Salah è rimasto in panchina per la terza volta di fila e addirittura non è stato convocato per Inter-Liverpool di stasera: "Ho pensato che fosse una vergogna quello che ha fatto dopo la partita. Alcuni l'hanno descritto come uno sfogo emotivo, io non credo lo sia stato. Credo che ogni volta che Salah si ferma in una mixed zone, cosa che ha fatto quattro volte in otto anni, sia una 'coreografia' con lui e il suo agente per causare il massimo danno e rafforzare la propria posizione", aveva dichiarato Carragher al Liverpool Echo.