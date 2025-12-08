Tre assenze pesantissime in casa Liverpool per la sfida di Champions League contro l'Inter di domani. Tra i convocati di Arne Slot non manca solo Momo Salah, escluso per scelta tecnica, ma anche Federico Chiesa per un attacco influenzale e Cody Gakpo per un fastidio all’inguine.
Tre assenze pesantissime in casa Liverpool per la sfida di Champions League contro l'Inter di domani, ma occhio a Chiesa
Ma occhio alle ultimissime di Sky Sport: Chiesa infatti potrebbe arrivare a Milano nelle prossime ore vista l'emergenza in attacco. Se starà meglio in queste ore, raggiungerà i compagni in extremis per la sfida. Seguiranno aggiornamenti sull'esterno italiano.
(Fonte: SS24)
