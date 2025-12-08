Non solo Salah, anche Chiesa out per la partita con l’Inter

L'attaccante egiziano ha avuto qualche problema con il suo allenatore che non ha convocato per l'influenza l'italiano. Assente anche Gakpo

Eva A. Provenzano 8 dicembre 2025

Non solo Salah, al Liverpool mancheranno anche Federico Chiesa e l'ala olandese Cody Gakpo. Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha diramato la lista dei convocati per la partita di Milano e manca anche il calciatore italiano (che è entrato in lista Champions dopo l'infortunio di Leoni).

Secondo quanto riportato da Skysport, l'ex giocatore della Juventus - che nella penultima gara della squadra inglese ha salvato sulla linea di porta un gol e ha quindi evitato la sconfitta dei Reds - è stato colpito da un attacco influenzale.

Il calciatore è un caso perché non viene mai impiegato da titolare dall'allenatore della squadra inglese che affronterà l'Inter domani sera a San Siro alle 21. Manca dalla lista dei convocati anche Gakpo per un fastidio all’inguine.

(Fonte: Sky)