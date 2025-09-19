FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Champions League, la top 11 della prima giornata: in attacco presente Thuram

coppe

Champions League, la top 11 della prima giornata: in attacco presente Thuram

Champions League, la top 11 della prima giornata: in attacco presente Thuram - immagine 1
L'attaccante dell'Inter, protagonista con una doppietta nel successo contro l'Ajax, figura nel Team of the Week
Fabio Alampi Redattore 

La UEFA ha stilato la top 11 della prima giornata di Champions League. Nel Team of the Week c'è spazio anche per un calciatore dell'Inter: si tratta di Marcus Thuram, protagonista con una doppietta nel successo contro l'Ajax.

Champions League, la top 11 della prima giornata: in attacco presente Thuram- immagine 2
Getty Images

Questa la formazione:

Rulli (Marsiglia); Llorente (Atletico Madrid), Luckassen (Pafos), van Dijk (Liverpool), Mbodji (Slavia Praga); Trincao (Sporting Lisbona), Bicalho (Qarabag), Vanaken (Club Brugge), Rashford (Barcellona); Kane (Bayern Monaco), Thuram (Inter).

Leggi anche
Champions, corsa alla top 8: balzo Barcellona, +18%. Subito dietro l’Inter: male Juve e Napoli
Champions League, la classifica dopo la prima giornata: Inter unica italiana in testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA