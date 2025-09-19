La UEFA ha stilato la top 11 della prima giornata di Champions League. Nel Team of the Week c'è spazio anche per un calciatore dell'Inter: si tratta di Marcus Thuram, protagonista con una doppietta nel successo contro l'Ajax.
Champions League, la top 11 della prima giornata: in attacco presente Thuram
L'attaccante dell'Inter, protagonista con una doppietta nel successo contro l'Ajax, figura nel Team of the Week
Questa la formazione:
Rulli (Marsiglia); Llorente (Atletico Madrid), Luckassen (Pafos), van Dijk (Liverpool), Mbodji (Slavia Praga); Trincao (Sporting Lisbona), Bicalho (Qarabag), Vanaken (Club Brugge), Rashford (Barcellona); Kane (Bayern Monaco), Thuram (Inter).
