Tutto sulle 8 sfide che avrà l’Inter nella prima fase della Champions League 2025/26: così La Gazzetta dello Sport sul sorteggio
Alessandro Cosattini Redattore 

Tutto sulle 8 sfide che avrà l’Inter nella prima fase della Champions League 2025/26. Così La Gazzetta dello Sport sul sorteggio dei nerazzurri (qui tutte le partite che ci saranno):

“Non potevamo chiedere di più al sorteggio, ora tocca a noi. Tocca a Inter, Napoli, Juve e Atalanta. Con le fasce ridimensionate a dettaglio organizzativo, niente è impossibile nella nuova Champions “tutti contro tutti”. E così è stato. Alle big è finita peggio. Il Psg campione non ha un attimo di respiro tra Bayern, Barcellona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Athletic. Ci sono club di quarta fascia con un tracciato molto più agevole. Alle italiane è andata bene. Forse è l’Inter, l’unica testa di serie, altro paradosso, quella attesa da rivali più temibili, tipo Liverpool, Arsenal e Atletico, ma c’erano clienti più brutti. Anche la Juve (che incrocia il Real Madrid), il Napoli (Chelsea e City) e l’Atalanta (Chelsea e Psg) si ritrovano una striscia interessante da qui all’ottava giornata. Poi dipende: i playoff con Psv, Feyenoord e Bruges un anno fa sembravano scontati, invece ne abbiamo perse tre su quattro, con l’Inter l’unica rimasta fino alla fine. Entrare tra le prime otto, qualificandosi direttamente agli ottavi, non è facile ma, visti gli accoppiamenti, mai dire mai. L’obiettivo comunque è essere tra le prime 24 e qualificarle tutte e quattro. Si può.

Girone Inter

Quella desiderabile in prima fascia era il Borussia e l’Inter l’affronterà a Dortmund. Molto più complessa la sfida con il Liverpool dal mercato fantascientifico, ma almeno si gioca a San Siro. Non bene dalla seconda fascia, Arsenal (a Milano) e Atletico, in teoria le forti, però gli spagnoli sembrano in difficoltà: dipenderà anche dal calendario degli incontri, ma lo conosceremo soltanto domani perché bisogna attendere Europa League e Conference per definire tutte le variabili. Abbordabili le altre: Slavia, Ajax, Kairat (non in Kazakistan per fortuna) e Union St. Gilloise, le ultime due debuttanti. Chivu può sorridere”, si legge.

