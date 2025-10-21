L'ex calciatore ha parlato su Skysport delle gare di Champions League e ha detto la sua sulla vittoria dell'Inter a Roma e su un ex nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 20:59)

L'ex giocatore del Napoli, Faouzi Ghoulam, su Skysport ha parlato anche dell'Inter. «L'immagine più importante del weekend in Serie A secondo me è quella del finale di partita all'Olimpico, l'abbraccio tra Chivu e i suoi giocatori, quella immagine vale più di tutto perché mostra come è entrato nel rapporto con i giocatori».

L'ex calciatore ha anche parlato dell'ex Inter, Ivan Perisic, che con il PSV affronta questa sera il Napoli di Conte in Champions: «L'ho incrociato quando si era fatto male l'ultima volta, non si voleva fermare e mi disse: 'Ce la faccio, torno in Croazia e poi torno in Europa". Così ha fatto, ha una forza mentale incredibile".

(Fonte: Skysport)