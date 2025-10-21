Condò: “L’Inter pensa al Napoli. Chivu non ha fatto una piega quando…”

Il giornalista ha parlato delle scelte di Chivu per la partita contro l'Union SG e di come il mister abbia resistito alle difficoltà incontrate dopo le sconfitte con Udinese e Juve

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 ottobre - 20:51

«L'Inter pensa chiaramente alla gara di sabato se si pensa alle formazioni, vieni dalla partita con la Roma e le due formazioni, quella contro i giallorossi e quella col Napoli, si somiglieranno più della formazione in campo questa sera». Paolo Condò ha parlato così a SkySport della partita dell'Intera Bruxelles contro l'Union SG.

«Il Napoli non fa nulla in omaggio per la partita in campionato perché ritiene i punti in Champions siano decisivi», ha aggiunto il giornalista sulla formazione scelta invece da Conte, prossimo avversario dei nerazzurri in campionato, in Champions contro il PSV Eindhoven.

Nessuna piega — «Dopo la gara contro la Juve, Chivu non ha fatto una piega dopo aver perso una partita in maniera sanguinosa come quella di Torino. Uno con scarsa personalità avrebbe cambiato molto, gli sarebbe mancata la terra sotto i piedi. Lui non ha mosso un muscolo ed è andato avanti per la sua strada», ha aggiunto il giornalista sui meriti dell'allenatore nerazzurro.

«L'Inter ha 4 partite facili e 4 difficili, se arrivi con 12 punti al giro di boa del girone sei più sereno», ha aggiunto.

(fonte: SS24)