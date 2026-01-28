Beppe Bergomi, su Skysport, ha parlato delle scelte di Cristian Chivu rispetto alla gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. L'ex capitano dell'Inter si è soffermato in particolare sull'importanza di questa gara per la stagione.

«Le scelte di Chivu? Bene. La partita di stasera è importante ma non importantissima. Cremonese-Inter è più importante. L'unico dubbio riguarda la coppia offensiva perché Thuram-Bonny è la coppia che si integra meno bene», ha sottolineato l'ex difensore nerazzurro.