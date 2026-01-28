FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Bergomi: “Bene scelte di Chivu. Cremonese-Inter conta più di Dortmund. L’unico dubbio…”

coppe

Bergomi: “Bene scelte di Chivu. Cremonese-Inter conta più di Dortmund. L’unico dubbio…”

Bergomi: “Bene scelte di Chivu. Cremonese-Inter conta più di Dortmund. L’unico dubbio…” - immagine 1
L'ex capitano nerazzurro ha detto la sua sulla squadra titolare schierata dall'allenatore nella gara contro i tedeschi
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Beppe Bergomi, su Skysport, ha parlato delle scelte di Cristian Chivu rispetto alla gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. L'ex capitano dell'Inter si è soffermato in particolare sull'importanza di questa gara per la stagione.

Bergomi: “Bene scelte di Chivu. Cremonese-Inter conta più di Dortmund. L’unico dubbio…”- immagine 2
Getty

«Le scelte di Chivu? Bene. La partita di stasera è importante ma non importantissima. Cremonese-Inter è più importante. L'unico dubbio riguarda la coppia offensiva perché Thuram-Bonny è la coppia che si integra meno bene», ha sottolineato l'ex difensore nerazzurro.

(Fonte: Skysport)

Leggi anche
Classifica Champions League: l’Inter scivola fuori dalla top 8
Dortmund-Inter, formazioni UFFICIALI: Bastoni-Lautaro out! C’è Acerbi, Bonny con Thuram

© RIPRODUZIONE RISERVATA