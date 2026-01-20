FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Classifica Champions League: l’Inter scivola fuori dalla top 8

coppe

Classifica Champions League: l’Inter scivola fuori dalla top 8

Classifica Champions League: l’Inter scivola fuori dalla top 8 - immagine 1
Ecco la classifica aggiornata aggiornata in tempo reale della League Phase della Champions League 2025/26
Alessandro Cosattini Redattore 

Arriva la terza sconfitta consecutiva per l’Inter che adesso dovrà sperare oltre a far risultato a Dortmund nell'ultima giornata di League Phase per sperare nell'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League

Vola in vetta l’Arsenal, che vince ancora ed è a quota 21.

Ecco la nuova classifica al termine della sesta giornata di Champions:

Leggi anche
Inter-Arsenal: il dato sugli spettatori presenti al Meazza
Boban: “L’Inter ha una completezza unica in attacco. Thuram e Lautaro…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA