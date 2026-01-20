Arriva la terza sconfitta consecutiva per l’Inter che adesso dovrà sperare oltre a far risultato a Dortmund nell'ultima giornata di League Phase per sperare nell'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League
Classifica Champions League: l'Inter scivola fuori dalla top 8
Classifica Champions League: l’Inter scivola fuori dalla top 8
Ecco la classifica aggiornata aggiornata in tempo reale della League Phase della Champions League 2025/26
Vola in vetta l’Arsenal, che vince ancora ed è a quota 21.
Ecco la nuova classifica al termine della sesta giornata di Champions:
