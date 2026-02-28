Su Radio Dee Jay Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno parlato dell'eliminazione in Champions dell'Inter . Il direttore del Corriere dello Sport ha detto: «Ho una rivelazione da fare molto importante. Un mese fa, un dirigente dell'Inter ha detto ad una persona che conosco molto importante che avrebbero mollato la Champions perché non si sentivano strutturati per fare due competizioni e anche rispetto a quanto accaduto lo scorso anno e al cinque a zero della finale non ancora digerito».

«Non so se sia vero che hanno mollato, non so dirlo. Ma per lasciare la Champions, i soldi, lasciare in quel modo, perdere anche in casa col Bodo non è la cosa migliore cosa per la prima in classifica a tanti punti della seconda. Però devo dirlo, lo dico. Non è nessuna scusante, riferisco quello che mi è stato detto», ha aggiunto.

E poi ha replicato un telespettatore che lo aveva criticato per quanto detto: «Non spariamo cazzate sull'Inter, ho raccontato quello che è successo. Le cazzate le sparerai tu. Le cose si possono dire in maniera diversa esprimendo un'opinione, ho spiegato quello che mi hanno detto che poi io ci creda è un altro discorso. E ho detto anche che uscire con il Bodo non è una cosa carina. Eppure sono stato chiaro. La gente secondo me capisce quello che vuole capire. Ho detto che non credo che l'Inter possa decidere di mollare. Ma ho riferito di un dialogo tra due persone molto credibili di un mese fa. Fine chiuso. Poi è evidente che perdi i mln e perdi la faccia, ma è evidente che non si sentissero strutturati per fare il doppio impegno ed è normale».