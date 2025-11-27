FC Inter 1908
Di Canio: “Chivu ok, ma arriva il momento del tu e dici ‘che cavolo fai’. Quel gol…”

L'ex calciatore ha detto la sua sulla sconfitta in CL dell'Inter e si è anche sugli errori individuali sul secondo gol incassato dall'AM
Eva A. Provenzano
«Scinderei le sconfitte. Quella di questa sera arriva per un difetto di fame, ma arriva dopo 4 vittorie. Ma sono le 4 sconfitte in campionato, sono tante, e se il trend dovesse essere questo sarebbe la stagione più brutta». Paolo Di Canio, su Skysport, dopo la sconfitta dell'Inter in casa dell'Atletico Madrid ha parlato così sottolineando le difficoltà riscontrate nerazzurri e che sembrerebbero maggiori in campionato. La sconfitta contro l'AM è stata questione di dettagli.

«Quello che dice Chivu è ok, giustissimo, ma ci sono dei dubbi a livello caratteriale. Chivu in difesa giocava con il caschetto ma se non migliora anche lui su certi dettagli, individualmente, credo che arriverà il momento in cui parlerà con i singoli giocatori delle singole responsabilità. Giusta la comunicazione, difende i giocatori. Ma poi arriverà il momento del tu, il noi diventerà tu e nelle stanze giuste ai suoi, singolarmente, dirà "che cavolo fai, guardati attorno'. Ci sono le responsabilità individuali, le marcature dopo i cambi le aveva già date. Si marca a zona ormai, ma devi disturbare chi salta. Quel gol che l'Inter incassa è grave perché risolve la partita», ha aggiunto poi una volta sentita l'analisi di mister Chivu che ha difeso comunque i suoi dicendo di non aver nulla da rimproverargli.

