Condò: “Inter, il gioco fantastico contro l’AM è durato otto minuti. I cambi…”

«All'inizio del secondo tempo i giocatori dell'Inter hanno espresso un calcio fantastico che ha portato al pari. Avevo la percezione che ci fosse stato un gioco fantastico e che poi si sarebbe andati a giocare in quel modo per arrivare a 3-4 gol. Ma dopo il pari si sono fermati, il gioco fantastico è durato otto minuti». Così Paolo Condò, a Skysport, ha commentato la sconfitta in Champions dell'Inter, la prima in questo torneo, arrivata per mano dell'Atletico Madrid di Simeone.