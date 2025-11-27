Condò: “Inter, il gioco fantastico contro l’AM è durato otto minuti. I cambi…”

«All'inizio del secondo tempo i giocatori dell'Inter hanno espresso un calcio fantastico che ha portato al pari. Avevo la percezione che ci fosse stato un gioco fantastico e che poi si sarebbe andati a giocare in quel modo per arrivare a 3-4 gol. Ma dopo il pari si sono fermati, il gioco fantastico è durato otto minuti». Così Paolo Condò, a Skysport, ha commentato la sconfitta in Champions dell'Inter, la prima in questo torneo, arrivata per mano dell'Atletico Madrid di Simeone.
«Chi è entrato non è riuscito ad apportare un contributo? Certo. Alcuni sono entrati male non l'ho visto con la stessa intensità. I primi dieci minuti erano stati elettrici. Non so se un'Inter cattiva è meglio, ma la Champions come diceva Mourinhoè la competizione dei dettagli», ha aggiunto il giornalista in merito a quanto accaduto al Metropolitano.
(Fonte: Sky)
