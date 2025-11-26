Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo la sconfitta in Champions League contro l'Atletico Madrid di Simeone

26 novembre 2025

«Quanto brucia una sconfitta così a partita chiusa? Brucia per tutti, c'è tanto rammarico. Siamo venuti qui rabbiosi, per raccogliere più di quello che abbiamo fatto questa sera. A tratti abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo subito il gol, abbiamo avuto forza e coraggio di reagire mettendoci intensità. Merito dell'avversario che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo provato a reagire con i cambi, non siamo stati in grado di concludere. Nonostante avevamo in area i migliori giocatori nostri sul gioco aereo, sono stati più bravi loro e hanno segnato». Così Cristian Chivu ha analizzato a Skysport la partita tra l'Inter e l'Atletico finita due a uno al Metropolitano.

-Si deve lavorare sui dettagli?

Questa squadra deve sapere agire. Deve essere consapevole che è forte e brava e capire i momenti. Bisogna essere più concreti e cinici e non badare troppo alla bellezza. È quello che abbiamo cercato di fare anche questa sera, nonostante fossimo preparati sulla riaggressione abbiamo sempre chiesto di giocare distante il primo gol piuttosto che giocare da vicino, un'azione di rabbia e di qualità ci ha portato a pareggiarla ma non siamo stati in grado di tenere quel risultato alla fine e neanche di cercare di vincerla sulle ripartenze.

-La squadra domina, ma fatica a concretizzare e si espone al contropiede a cosa pensi sia dovuto?

Il secondo tempo la reazione avuta, quando abbiamo avuto la pazienza e anche la capacità di attaccare lo spazio, parto da quello perché bisogna fare quello perché con palla addosso si riorganizza l'avversario e anche per via centrale ti possono ripartire in contropiede. Dobbiamo lavorare anche sotto porta. Bisogna avere convinzione. Questa sconfitta può fare male perché è la seconda di fila in cui le prestazioni sono buone ma non raccogliamo niente. Dobbiamo essere bravi su quello che dobbiamo mettere e diventare anche sporchi quando serve.

-I cambi dell'Atletico hanno cambiato l'equilibrio in campo perché quelli che hai fatto entrare tu non hanno messo stessa grinta avuta fino a quel momento: osserva che questa cosa è accaduta e ha dato coraggio all'avversario...

Il coraggio loro ce l'aspettavamo. Abbiamo provato a tamponare quello che avevano messo in campo con forze nuove. Dopo il derby le energie erano poco ma abbiamo provato a metterci di più. Abbiamo comunque messo in campo generosità e non posso rimproverare nulla alla squadra. Tutti potevamo gestire meglio la palla e nel metterci dentro l'energia che mancava in quel momento. La riguarderemo e analizzeremo e impararemo anche da questi piccoli errori.

(Fonte: Sky)