Un incrocio che sa di Serie A nella serata in cui la Champions non ha saputo regalare soddisfazioni a Inter e Napoli. Una sconfitta per i nerazzurri, un pareggio per uno a uno con il Copenhagen. A Skysport arriva prima Chivu per commentare il tre a uno incassato con l'Arsenal e prima di andare via arriva anche Conte che deve commentare sullo stesso canale il pari amaro della sua squadra.
fcinter1908 coppe champions league A Sky incrocio tra Chivu e Conte per qualche secondo. “Non so se vogliono salutarsi…”
coppe
A Sky incrocio tra Chivu e Conte per qualche secondo. “Non so se vogliono salutarsi…”
Nelle interviste post gara sul canale satellitare si sono incrociati gli allenatori di Inter e Napoli dopo una serataccia in Champions
Per un attimo i due si sfiorano. La conduttrice Federica Masolin, quando sta finendo di parlare proprio l'allenatore nerazzurro, dice a Chivu: "La stava sentendo conte, non se vogliono salutarsi". Le parole arrivano all'inviato di Skysport che aveva fino a quel momento riferito le domande all'allenatore, evidentemente senza auricolare.
Così il tecnico nerazzurro risponde con un 'Va bene, grazie, buonanotte' e se ne va. Lui e Conte non si salutano. Non sappiamo quanto questo incrocio a distanza sia stato volutamente evitato. Serataccia per entrambi e già il campionato a cui ripensare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA