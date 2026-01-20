Nelle interviste post gara sul canale satellitare si sono incrociati gli allenatori di Inter e Napoli dopo una serataccia in Champions

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 23:53)

Un incrocio che sa di Serie A nella serata in cui la Champions non ha saputo regalare soddisfazioni a Inter e Napoli. Una sconfitta per i nerazzurri, un pareggio per uno a uno con il Copenhagen. A Skysport arriva prima Chivu per commentare il tre a uno incassato con l'Arsenal e prima di andare via arriva anche Conte che deve commentare sullo stesso canale il pari amaro della sua squadra.

Per un attimo i due si sfiorano. La conduttrice Federica Masolin, quando sta finendo di parlare proprio l'allenatore nerazzurro, dice a Chivu: "La stava sentendo conte, non se vogliono salutarsi". Le parole arrivano all'inviato di Skysport che aveva fino a quel momento riferito le domande all'allenatore, evidentemente senza auricolare.

Così il tecnico nerazzurro risponde con un 'Va bene, grazie, buonanotte' e se ne va. Lui e Conte non si salutano. Non sappiamo quanto questo incrocio a distanza sia stato volutamente evitato. Serataccia per entrambi e già il campionato a cui ripensare.