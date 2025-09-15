Al Club l'analisi della partita e dei numeri del derby d'Italia messo a confronto con quello della passata stagione finito 4-4

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 16:32)

«Può essere per una questione personale ma i numeri dicono la produzione offensiva è stata diversa, l'Inter non riesce più ad arrivare al tiro come prima».Fabio Caressa, a Skysport, ha mostrato i numeri del derby d'Italia perso 4-3 rispetto a quello di una stagione fa finito 4-4. "Abbiamo messo in evidenza i numeri diversi in maniera eclatante- ha spiegato il conduttore de Il Club - con gli XG della Juve passati da 2.17 a 0.68 e gli XG dell'Inter passati da 2.99 a 0.96. Le parate totali nel penultimo derby erano state 6 e questa volta ce n'è stata sola 1. I tiri da fuori nel 2024 erano stati 4 e stavolta sono stati 17. Questo ci dice che c'entrano i singoli ma che la produzione in attacco è diversa".

Di fronte a questi numeri Luca Marchegiani ha sottolineato che l'Inter ha perso prevedibilità e si è appiattita. «Mi fido un po' delle sensazioni, mi sembra che l'Inter abbia perso efficacia, anche con le sue caratteristiche, ma ha perso imprevedibilità».

«Manca imprevedibilità? Fa capo allo stato di forma di alcuni. Perché Lautaro sparito ad un certo punto poi ha ripreso, si è stirato a fine stagione con il Barcellona con uno scatto. Ma è un giocatore lontano km da quello che era due e tre anni fa. Sicuramente giocano tanto eh, quello che volete. Inter appiattita? Ma credi sia un fatto di scelte tattiche e di gioco? Comunque questo appiattimento non è colpa dell'allenatore, si vedeva anche nella scorsa stagione questa situazione, giocatori consumati magari», ha risposto Di Canio rispetto alla riflessione di Marchegiani.

«Alla fine ci è scappato qualcosa, l'Inter di Inzaghi giocava in modo semplice. È sfuggito qualcosa, quel finale ha intossicato tutto, ma bisogna cambiare qualcosa, è difficile replicare quell'Inter», ha concluso Bucciantini.

(Fonte: Skysport)