Manca sempre meno al calcio di inizio di Inter-Arsenal, big match della settima giornata di Champions League (in programma questa sera a San Siro, ore 21). Per l'occasione, Cristian Chivu ha scelto di aggregare al gruppo anche alcuni ragazzi delle giovanili: come si può vedere nella lista pubblicata dalla UEFA, sono presenti anche i portieri Calligaris (2005) e Taho (2007), il difensore centrale Alexiou (2005), l'esterno sinistro Cocchi (2007), il centrocampista Bovo (2005) e l'attaccante Spinaccè (2006).