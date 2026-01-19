«Dovrà giocare una gara di grande intensità, grandissima concentrazione e anche grande coraggio senza timore e paura dell'avversario. Dopotutto parliamo dell'Inter, la squadra che ha giocato due delle ultime finali di Champions League». L'errore più grave, secondo Maurizio Compagnoni, sarebbe il timore di dover affrontare una big nella prossima sfida di Champions, quella contro l'Arsenal, prima nella classifica generale del torneo.
Compagnoni: “Inter con l’Arsenal con coraggio. Il salto di qualità di Lautaro è arrivato quando…”
Perché finora la squadra nerazzurra non è riuscita a vincere gli scontri diretti. Chivu, in conferenza stampa, ha detto dovremo affrontare anche l'ostacolo di quello che da fuori chiamano 'tabù' e si riferiva proprio ai big match. Quello con l'Arsenal lo è.
«La squadra di Arteta non si è avvicinata ai traguardi dell'Inter nelle ultime stagioni. Bisognerà affronterà la squadra di Arteta con personalità, concentrazione, intensità, l'Inter secondo me - ha aggiunto il giornalista di Skysport- ha le carte in regola per battere gli inglesi, specie perché si gioca a San Siro. Lautaroha iniziato a cominciare a fare il salto di qualità quando ha cominciato a giocare con Lukaku che faceva reparto da solo là davanti e lui gli girava attorno. Esposito è quello che sta davanti, che fa la guerra ai difensori avversari e apre gli spazi per la seconda punta, in questo caso l'argentino. Soprattutto ho letto un'intervista di Boninsegna che diceva che lui rende di più con un attaccante davanti a lui che fa reparto da solo. Detto questo la coppia con Thuram funziona a meraviglia, ma in certe partite può sfruttare il lavoro della prima punta, giocare tra le linee ed essere ancora più pericoloso».
