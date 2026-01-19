«Dovrà giocare una gara di grande intensità, grandissima concentrazione e anche grande coraggio senza timore e paura dell'avversario. Dopotutto parliamo dell'Inter, la squadra che ha giocato due delle ultime finali di Champions League». L'errore più grave, secondo Maurizio Compagnoni , sarebbe il timore di dover affrontare una big nella prossima sfida di Champions, quella contro l'Arsenal , prima nella classifica generale del torneo.

Perché finora la squadra nerazzurra non è riuscita a vincere gli scontri diretti. Chivu, in conferenza stampa, ha detto dovremo affrontare anche l'ostacolo di quello che da fuori chiamano 'tabù' e si riferiva proprio ai big match. Quello con l'Arsenal lo è.

«La squadra di Arteta non si è avvicinata ai traguardi dell'Inter nelle ultime stagioni. Bisognerà affronterà la squadra di Arteta con personalità, concentrazione, intensità, l'Inter secondo me - ha aggiunto il giornalista di Skysport- ha le carte in regola per battere gli inglesi, specie perché si gioca a San Siro. Lautaroha iniziato a cominciare a fare il salto di qualità quando ha cominciato a giocare con Lukaku che faceva reparto da solo là davanti e lui gli girava attorno. Esposito è quello che sta davanti, che fa la guerra ai difensori avversari e apre gli spazi per la seconda punta, in questo caso l'argentino. Soprattutto ho letto un'intervista di Boninsegna che diceva che lui rende di più con un attaccante davanti a lui che fa reparto da solo. Detto questo la coppia con Thuram funziona a meraviglia, ma in certe partite può sfruttare il lavoro della prima punta, giocare tra le linee ed essere ancora più pericoloso».