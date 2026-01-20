FC Inter 1908
Inter-Arsenal: il dato sugli spettatori presenti al Meazza

San Siro si prepara alle Olimpiadi e intanto fa registrare in pratica un sold out per la sfida contro la squadra inglese
Eva A. Provenzano
Una partita da sold out in pratica. In un San Siro che si prepara alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, si gioca Inter-Arsenal, la settima gara della league phase della Champions League. Proprio per i lavori di adeguamento dello stadio sono circa 1500 i posti non utilizzabili per la gara.

I tifosi nerazzurri però sono arrivati in massa per assistere alla gara della formazione di Chivu contro quella di Arteta che è prima nella classifica generale della Coppa ed è anche la prima della classe in Premier League.

Dai dati che arrivano alla fine del primo tempo sono 72.649 gli spettatori presenti sulle tribune del Meazza e sono 4.335 i tifosi avversari nel settore ospiti.

 

