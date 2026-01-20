Inter-Arsenal: il dato sugli spettatori presenti al Meazza

Una partita da sold out in pratica. In un San Siro che si prepara alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, si gioca Inter-Arsenal, la settima gara della league phase della Champions League. Proprio per i lavori di adeguamento dello stadio sono circa 1500 i posti non utilizzabili per la gara.
I tifosi nerazzurri però sono arrivati in massa per assistere alla gara della formazione di Chivu contro quella di Arteta che è prima nella classifica generale della Coppa ed è anche la prima della classe in Premier League.
Dai dati che arrivano alla fine del primo tempo sono 72.649 gli spettatori presenti sulle tribune del Meazza e sono 4.335 i tifosi avversari nel settore ospiti.
