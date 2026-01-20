Inter-Arsenal: il dato sugli spettatori presenti al Meazza

San Siro si prepara alle Olimpiadi e intanto fa registrare in pratica un sold out per la sfida contro la squadra inglese

Una partita da sold out in pratica. In un San Siro che si prepara alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, si gioca Inter-Arsenal , la settima gara della league phase della Champions League . Proprio per i lavori di adeguamento dello stadio sono circa 1500 i posti non utilizzabili per la gara.

I tifosi nerazzurri però sono arrivati in massa per assistere alla gara della formazione di Chivu contro quella di Arteta che è prima nella classifica generale della Coppa ed è anche la prima della classe in Premier League.