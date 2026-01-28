FC Inter 1908
Capello: “Scelte Chivu? Giuste, pensa alle prossime! E voglio vedere come l’Inter…”

Capello: “Scelte Chivu? Giuste, pensa alle prossime! E voglio vedere come l’Inter…” - immagine 1
Fabio Capello, ex allenatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così prima della sfida tra Borussia Dortmund e Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Fabio Capello, ex allenatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così prima della sfida tra Borussia Dortmund e Inter: "La mia partita della serata è quella dell'Inter: voglio vedere il centrocampo senza Barella e Calhanoglu, sono due giocatori troppo importanti che hanno fatto le fortune del club.

Capello: “Scelte Chivu? Giuste, pensa alle prossime! E voglio vedere come l’Inter…”- immagine 2
Getty Images

Bastoni e Lautaro fuori visto che sono diffidati? Scelta giusta, pensa già alle prossime partite e che i loro sostituti possano dare contributo buono: è una scelta ponderata guardando al futuro".

