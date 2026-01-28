Fabio Capello, ex allenatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così prima della sfida tra Borussia Dortmund e Inter: "La mia partita della serata è quella dell'Inter: voglio vedere il centrocampo senza Barella e Calhanoglu, sono due giocatori troppo importanti che hanno fatto le fortune del club.
Bastoni e Lautaro fuori visto che sono diffidati? Scelta giusta, pensa già alle prossime partite e che i loro sostituti possano dare contributo buono: è una scelta ponderata guardando al futuro".
