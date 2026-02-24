Sulle due corsie laterali del centrocampo a cinque ci sono ancora una volta Luis Henrique (Dumfries è in panchina e pronto al rientro) e Dimarco. Zielinski è il regista, mentre le due mezzali sono Barella e Frattesi, che è la novità dell'ultim'ora. La coppia d'attacco è composta da Thuram e Pio Esposito, a segno all'andata. In panchina, invece, Bonny, pronto a dar manforte nel corso del secondo tempo.