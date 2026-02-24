FC Inter 1908
Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Bodo Glimt, match valido per il ritorno dei playoff di Champions: le scelte di Chivu
Cristian Chivu ha scelto la formazione titolare dell'Inter per il match contro il Bodo Glimt, ritorno dei playoff di Champions League. In porta c'è Sommer, in difesa tridente confermato con Bastoni e Bisseck braccetti e Akanji in mezzo.

Sulle due corsie laterali del centrocampo a cinque ci sono ancora una volta Luis Henrique (Dumfries è in panchina e pronto al rientro) e Dimarco. Zielinski è il regista, mentre le due mezzali sono Barella e Frattesi, che è la novità dell'ultim'ora. La coppia d'attacco è composta da Thuram e Pio Esposito, a segno all'andata. In panchina, invece, Bonny, pronto a dar manforte nel corso del secondo tempo.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 23 Barella, 32 Dimarco; 94 P. Esposito, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martínez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Sučić, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 47 Lavelli Allenatore: Cristian Chivu.

BODØ/GLIMT(4-3-3): 12 Haikin; 20 Sjøvold, 4 Bjørtuft, 6 Gundersen, 15 Bjørkan; 26 Evjen, 7 Berg, 19 Brunstad Fet; 11 Blomberg, 9 Høgh, 10 Hauge.

A disposizione: 1 Faye Lund, 45 Sjong, 2 Nielsen, 5 Aleesami, 8 Auklend, 14 Saltnes, 21 Helmersen, 22 Klynge, 23 Riisnæs, 24 Bassi, 25 Määttä, 94 Mikkelsen Allenatore: Kjetil Knutsen.

Arbitro: Alejandro Hernández (ESP). Assistenti: Naranjo, Rojo (ESP). Quarto ufficiale: Munuera (ESP). VAR: del Cerro Grande (ESP). Assistente VAR: Cuadra Fernandez (ESP).

