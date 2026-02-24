Taveri: “Rimonta Inter? Segnali positivi. E Dimarco valore aggiunto”

Il giornalista, su SM, ha parlato della gara di ritorno dei play-off di Champions League

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 18:16)

Mino Taveri, su SportMediaset, ha detto la sua su Inter-Bodo e sul tentativo di rimonta dei nerazzurri: «L'Interdovrà puntare sull'erba di San Siro come dice Chivu. Scherzi a parte, lo stadio come il Meazza può dare timore ma alla fine conta giocare a calcio. A San Siro ci sono state già delle rimonte, negli anni '90, con Simoni che con Ronaldo ribaltò lo Strasbrugo e vinse tre a zero. La rimonta con l'Aston Villa, il tre a zero in casa per la prima Coppa Uefa nerazzurra», ha sottolineato il giornalista.

Un riferimento anche ai precedenti delle italiane in rimonta contro i norvegesi: nel 2022 il Bodo Glimtaveva battuto la Roma due a uno nell'andata dei play-off di Conference League e al ritorno i giallorossi vinsero 4-1. Nel 2025 la Lazio nei quarti di finale dell'Europa League era stata battuta in Norvegia 2-0 e ha vinto al ritorno all'Olimpico due a zero, ma i biancocelesti persero ai rigori.

«Ci sono segnali positivi perché l'Inter possa arrivare alla rimonta. Su chi puntare? Dimarco è diventato l'elemento simbolo di questa squadra. Difensore, centrocampista, attaccante, fa tutto. 24 partite, 6 gol, 15 assist e viene paragonato ai grandi d'Europa in quel ruolo. Uno che mette quei palloni può essere il valore aggiunto, speriamo, per la rimonta dell'Inter», ha concluso il giornalista.

(Fonte: SM)