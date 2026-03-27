Come appreso da Calcio e Finanza, oggi l'UEFA effettuerà i pagamenti dei premi per le squadre qualificate ai playoff e agli ottavi di finale

La Champions League 2025-2026 si appresta ad entrare nel vivo, con i quarti di finale che inizieranno il 7 aprile prossimo. Come appreso da Calcio e Finanza, però, oggi l'UEFA effettuerà i pagamenti dei premi per le squadre qualificate ai playoff e agli ottavi di finale.

"Nel complesso, la Federcalcio europea verserà nelle casse delle società un totale di 192 milioni di euro in termini di bonus, suddivisi tra i 16 milioni di euro complessivi (1 milione di euro a ognuno dei 16 club) per l’accesso ai playoff e 176 milioni di euro (11 milioni per ognuno dei 16 club) per la qualificazione agli ottavi di finale della manifestazione", spiega Calcio e Finanza.

Inter e Juventus, infatti, incasseranno 1 milione a testa, ossia la cifra garantita per chi si qualifica per i playoff. L'Atalanta, invece, ha battuto il Dortmund salvo poi arrendersi al Bayern Monaco: gli orobici hanno incassato 12 mln di euro"