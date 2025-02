Alessandro Costacurta ha detto la sua sul Milan eliminatoai play-off di Champions League dopo il pari contro il Feyenoord. «Anche in inferiorità numerica si può vincere la partita, si poteva continuare. Per come era in difficoltà il Feyenoord dico. Il Milan negli ultimi due tre anni non è famoso per essere impeccabile, specie quando la palla arriva in area. Nelle ultime partite ci sono stati errori gravi. Se le partite importanti le giochi in questa maniera. Prima ti incasini la vita con la Dinamo e oggi questo», ha sottolineato nel post gara su Skysport.