Fabio Capello, a Skysport , ha parlato del pari del Milan contro il Feyenoord che ha portato all'eliminazione in Champions League del Milan nella gara dei play-off che valeva il passaggio agli ottavi e un possibile euroderby. «Il primo tempo troppe occasioni favorevoli al Milan non realizzate, nel calcio quando sbagli può sempre arrivare l'imprevisto. L'imprevisto è stato Theo si è fatto ammonire per una sciocchezza, si è fatto ammonire prima per una spinta, una cosa da ragazzini», ha detto riferendosi ai due falli che hanno portato all'espulsione del giocatore milanista che di fatto ha cambiato la partita degli uomini di Conceiçao.

L'ex allenatore rossonero ha aggiunto: «E poi è stato espulso per una cosa che un arbitro severo ma giusto ha ritenuto una simulazione ed è cambiata la partita. Il Milan era padrone del campo fino a quel momento, senza problemi, poi è successa una cosa completamente diversa. Loro hanno avuto coraggio, sono venuti in avanti ed è stato facile passare. Theo certe cose non deve farle in campo internazionale. È stata un'espulsione e non sarà felice nessuno, né i tifosi, né i suoi stessi compagni: ha commesso una grossa sciocchezza e non sarà facile neanche tornare a giocare a San Siro. Oggi abbiamo visto un Milan, quello che c'è stato prima dell'espulsione, può fare determinate ma deve evitare le sciocchezze. Il Milan viene penalizzato da queste sciocchezze».