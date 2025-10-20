I nerazzurri di Chivu saranno di scena martedì sera a Bruxelles nella terza giornata della prima fase di Champions League

Sarà il primo incrocio assoluto tra Inter e Union Saint-Gilloise in una competizione UEFA. L’unico precedente storico tra Inter e Union Saint-Gilloise risale alla Coppa Velodromo Sempione, torneo amichevole disputato a Milano il 5 aprile 1920. La sfida vide i belgi vincere 4-1. Per l’Inter a segno Aebi.