Sarà il primo incrocio assoluto tra Inter e Union Saint-Gilloise in una competizione UEFA. L’unico precedente storico tra Inter e Union Saint-Gilloise risale alla Coppa Velodromo Sempione, torneo amichevole disputato a Milano il 5 aprile 1920. La sfida vide i belgi vincere 4-1. Per l’Inter a segno Aebi.
Union SG-Inter, più di 100 anni fa l’unico confronto. I precedenti contro gli altri club belgi
I nerazzurri di Chivu saranno di scena martedì sera a Bruxelles nella terza giornata della prima fase di Champions League
L’ultima volta che i nerazzurri hanno affrontato una squadra belga risale a oltre vent’anni fa: nel dicembre 2004, vittoria per 3-0 contro l’Anderlecht in Champions League. L’Inter ha vinto le ultime tre partite contro club belgi in Europa - tutte contro l’Anderlecht tra il 1997 e il 2004 - dopo aver ottenuto soltanto due successi nelle prime sette sfide (2N, 3P) contro avversarie di quella nazione.
