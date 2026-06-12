"Nella giornata di oggi, la UEFA effettuerà infatti i pagamenti nei confronti dei club che hanno preso parte alla Champions League 2025/26, distribuendo sia i bonus per la qualificazione alla finale di Budapest e per il trionfo nell’ultimo atto, sia il 25% di quanto previsto sulla base del nuovo “value pillar”, che accorpa i vecchi market pool e ranking storico. La prima parte di questa quota – il 75% – era stata distribuita a settembre 2025", racconta infatti Calcio e Finanza.