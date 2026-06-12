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Premi Champions, oggi partono i bonifici dell’UEFA: ecco quanto incassa l’Inter
La Champions League 2025-2026 si è conclusa con la vittoria del PSG sull'Arsenal dopo i calci di rigore per quello che è il secondo successo di fila per i francesi dopo quello di Monaco di Baviera dell'anno scorso in finale contro l'Inter. I club pensano già al futuro ma intanto passano all'incasso.
"Nella giornata di oggi, la UEFA effettuerà infatti i pagamenti nei confronti dei club che hanno preso parte alla Champions League 2025/26, distribuendo sia i bonus per la qualificazione alla finale di Budapest e per il trionfo nell’ultimo atto, sia il 25% di quanto previsto sulla base del nuovo “value pillar”, che accorpa i vecchi market pool e ranking storico. La prima parte di questa quota – il 75% – era stata distribuita a settembre 2025", racconta infatti Calcio e Finanza.
L'UEFA stanzierà nelle casse dei club circa 256,5 mln di euro tra bonus per le due finaliste (PSG e Arsenal appunto) ma anche per i premi del value pillar (213 mln, il 25% del totale). L'Inter è la squadra italiana che incasserà più milioni di tutti, circa 8 secondo la stima di Calcio e Finanza. La Juve ne incasserà 6,8, l'Atalanta un milione in meno e il Napoli 5,6 mln. L'Arsenal invece arriva a 18,5 mln mentre il PSG campione addirittura 25.
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