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Ausilio torna su Psg-Inter: “Ecco perché è andata così male quella sera”
Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Supernova, Piero Ausilio, ds dell'Inter, è tornato così sulla finale persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain: "Erano due giganti allo stesso livello, City e Psg.
I valori tecnici sono valori decisamente importanti e superiori a tutte le squadre in Europa. L'Arsenal è arrivato ai rigori, ma i valori sono diversi. Siamo arrivati all'ultima settimana male. Avevamo perso uno scudetto al 90' e non ci ha aiutato mentalmente e moralmente.
Magari la perdi lo stesso, così non è stato bello, ha deluso tutti noi. Veniva da una finale persa, i valori tecnici non erano così diversi. Siamo mancati a livello di energie mentali, qualcuno non era in condizione. Una finale non giocata, inutile parlare. Difficile ripartire".
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