Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Supernova , Piero Ausilio , ds dell'Inter, è tornato così sulla finale persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain: "Erano due giganti allo stesso livello, City e Psg.

I valori tecnici sono valori decisamente importanti e superiori a tutte le squadre in Europa. L'Arsenal è arrivato ai rigori, ma i valori sono diversi. Siamo arrivati all'ultima settimana male. Avevamo perso uno scudetto al 90' e non ci ha aiutato mentalmente e moralmente.