Il 10 dicembre, in Germania, si giocherà Bayer Leverkusen-Inter, la gara valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League. In Germania parlano di un allarme Patrick Schick. L'attaccante, che ha anche un passato in Serie A, è stato sostituito per infortunio nella gara di Coppa di Germania contro il Bayern Monaco poi vinta 1-0 dal Leverkusen.