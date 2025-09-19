FC Inter 1908
Champions League, Thuram tra i 4 candidati per il Player of the Week della prima giornata

L'attaccante francese è stato il grande protagonista del successo dell'Inter sul campo dell'Ajax con una doppietta
C'è anche Marcus Thuram tra i candidati per il premio di Player of the Week della prima giornata di Champions League. L'attaccante francese è stato il grande protagonista del successo dell'Inter sul campo dell'Ajax, deciso da una sua doppietta.

Con lui in lizza anche Dusan Vlahovic (Juventus), Marcus Rashford (Manchester United) e Francisco Trincao (Sporting Lisbona).

