Nella finale di Lipsia, il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo il gol di Mateta al 51' per gli inglesi che conquistano il loro primo torneo europeo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe conference league Il Crystal Palace vince la Conference: battuto il Rayo Vallecano, decide Mateta
coppe
Il Crystal Palace vince la Conference: battuto il Rayo Vallecano, decide Mateta
Nella finale di Lipsia, gli inglesi vincono la Conference League battendo gli spagnoli 1-0
La Conference diventa la 'coppa' degli inglesi, infatti è la terza vittoria di una squadra di Premier in cinque edizioni a vincerla in precedenza sono stati il West Ham nel 2023 e il Chelsea nel 2025.
© RIPRODUZIONE RISERVATA