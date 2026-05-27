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Il Crystal Palace vince la Conference: battuto il Rayo Vallecano, decide Mateta

Il Crystal Palace vince la Conference: battuto il Rayo Vallecano, decide Mateta - immagine 1
Nella finale di Lipsia, gli inglesi vincono la Conference League battendo gli spagnoli 1-0
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Nella finale di Lipsia, il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo il gol di Mateta al 51' per gli inglesi che conquistano il loro primo torneo europeo.

Il Crystal Palace vince la Conference: battuto il Rayo Vallecano, decide Mateta - immagine 1
Getty Images

La Conference diventa la 'coppa' degli inglesi, infatti è la terza vittoria di una squadra di Premier in cinque edizioni a vincerla in precedenza sono stati il West Ham nel 2023 e il Chelsea nel 2025.

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