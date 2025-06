Il giocatore olandese è tornato ad allenarsi con i compagni in vista dell'ultima partita del girone eliminatorio del Mondiale. Per Thuram e Frattesi sensazioni positive

A Skysport è stato fatto un punto sulle notizie che arrivano dagli States rispetto ai calciatori a disposizione di Cristian Chivu alla luce degli ultimi allenamenti. Diversi i calciatori che si sono allenati a parte in questa prima parte del Mondiale per Club con la notizia di un rientro in gruppo importantissimo, quello di Denzel Dumfries .

L'esterno nerazzurro si è allenato con i compagni in vista della sfida contro gli argentini del River Plate, gara da dentro o fuori rispetto alla qualificazione alla prossima fase del torneo. Sensazioni positive per Thuram e Frattesi malgrado si siano allenati ancora a parte, mentre non sembrano recuperabili per la prossima partita Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski.