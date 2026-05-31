Il PSG ha battuto l'Arsenal ai rigori nella finale di Champions dopo aver battuto l'Inter cinque a zero nella scorsa edizione. La seconda vittoria consecutiva del club parigino influisce anche sul ranking con il quale viene stilata la lista delle squadre che si qualificano al Mondiale per Club.
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Mondiale per Club 2029, PSG libera un posto nel ranking: Inter quasi certa di esserci
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Alla seconda edizione del torneo, che si giocherà nel 2029, e che nel 2025 ha portato nelle casse nerazzurre 31.4 mln, il PSG era qualificata già in quanto vincitrice dell'edizione 2024-2025 della CL e con la vittoria contro la squadra di Arteta il club francese libera un posto nel ranking, come spiega Calcio e Finanza. Sono quindi ora nove le squadre che si qualificheranno per il Mondiale attraverso il ranking.
Queste le prime venti in classifica che per adesso risultano qualificate ma che devono confermare la loro posizione attraverso il percorso nella massima competizione europea.
"Alle squadre qualificate tramite ranking si aggiungeranno le vincitrici delle prossime edizioni di Champions League, a meno che a trionfare non sia nuovamente il PSG, con allungamento conseguente del ranking. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Manchester City non sono incluse per il momento, dato che il regolamento prevede un massimo di due squadre qualificate per Paese", spiega il sito economico-sportivo. L'Inter quindi sarebbe l'unica squadra tra le qualificate in base al ranking: "I nerazzurri sono di fatto quasi sicuri di prendere parte alla prossima edizione del torneo. Con un buon percorso nella Champions 2026/27 saranno praticamente certi di ottenere il pass per il Mondiale per Club 2029", si legge ancora.
Tra le prime venti ci sono Atalanta e Juventus. Nessuna delle due parteciperà alla prossima CL e potrebbero quindi perdere terreno nei confronti delle altre squadre in classifica. Solo con il ritorno in Champions nella stagione 2027-2028 potrebbero tornare a concorrere per un posto al Mondiale per Club. Il Milanha 22 punti e non giocando in CL per il secondo anno consecutivo il rischio che non ci sia al Mondiale per Club del 2029 è concreto. Il Napoli ha 11 punti e può risalire la classifica facendo un buon percorso in Coppa nella prossima stagione e anche in quella dopo.
(Fonte: Calcio e Finanza)
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