Il Club Leon è stato escluso dal Mondiale per Club per aver violato la norma sulle multiproprietà. Ecco chi potrebbe subentrare

Il club messicano del Leon è stato escluso dalla Fifa dalla Coppa del Mondo dei Club in programma quest'estate negli Stati Uniti per aver violato il regolamento sulle multiproprietà dei club. Dopo aver valutato tutti gli elementi di prova in archivio, il presidente del Comitato di appello FIFA ha deciso che Pachuca e Club León non soddisfano i criteri di indipendenza, definiti ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 del regolamento per la Coppa del Mondo dei Club FIFA 2025.