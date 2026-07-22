Il commento del giornalista sul mercato dell'Inter per quanto riguarda il quinto di destra

Andrea Della Sala
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Durante Cronache Mondiali, si parla anche del mercato dell'Inter. Questo il commento di Fabrizio Biasin sulla ricerca dell'esterno in casa nerazzurra:

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Quinto Inter? Ci ha provato con Palestra 45+5, poi Khalaili è andata com’è andata… ora temporeggiano, non è che le alternative non ci sono: devi essere convinto di prendere quello che vuoi. Se devi prendere uno per tenere buoni tutti é una sciocchezza, stanno cercando di capire cosa fare. Non serve spendere tanto, devi trovare il giocatore con le caratteritische che hai in mente.

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