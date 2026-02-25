"Non abbiamo fatto nulla, guai sottovalutare il Brann: il Bodo Glimt insegna. Il calcio norvegese è in grande crescita e lo ha dimostrato anche la nazionale contro l'Italia".
Bologna, Italiano: “Brann da non sottovalutare, il Bodo Glimt insegna”
Le parole di Vincenzo Italiano nella conferenza stampa alla vigilia dello spareggio di ritorno del suo Bologna con il Brann
Così Vincenzo Italiano nella conferenza stampa alla vigilia dello spareggio di ritorno del suo Bologna con il Brann (calcio d'inizio domani sera alle 21 al Dall'Ara), in una sfida che mette in palio il pass per gli ottavi di finale di Europa League, dove la vincitrice affronterà una tra Roma e Friburgo.
"In Norvegia - dice - abbiamo vinto 1-0 e abbiamo un piccolo vantaggio da sfruttare. Ma siamo al 51 per cento per noi contro il 49 per cento loro. Poi siamo senza Miranda e Heggem non è al meglio. Sulle fasce giocheranno Zortea e Joao Mario, perché anche Lykogiannis non recupera".
