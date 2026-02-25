Bologna, Italiano: “Brann da non sottovalutare, il Bodo Glimt insegna”

"Non abbiamo fatto nulla, guai sottovalutare il Brann: il Bodo Glimt insegna. Il calcio norvegese è in grande crescita e lo ha dimostrato anche la nazionale contro l'Italia".

"In Norvegia - dice - abbiamo vinto 1-0 e abbiamo un piccolo vantaggio da sfruttare. Ma siamo al 51 per cento per noi contro il 49 per cento loro. Poi siamo senza Miranda e Heggem non è al meglio. Sulle fasce giocheranno Zortea e Joao Mario, perché anche Lykogiannis non recupera".