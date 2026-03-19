Il Bologna va ai quarti di finale di Europa League. Vince 4-3 la squadra di Vincenzo Italiano all'Olimpico contro la Roma, il match finisce ai supplementari dopo il 3-3 dei tempi regolamentari.
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fcinter1908 coppe europa league Europa League, il Bologna vince 4-3 a Roma e va ai quarti di finale: decide Cambiaghi
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Europa League, il Bologna vince 4-3 a Roma e va ai quarti di finale: decide Cambiaghi
Il Bologna va ai quarti di finale di Europa League: vince 4-3 la squadra di Vincenzo Italiano all'Olimpico contro la Roma
Decide una rete di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare. Il derby italiano in Europa League lo vince così la squadra di Italiano contro quella di Gian Piero Gasperini dopo il pareggio del match d'andata. Ora il Bologna ai quarti di finale affronterà l'Aston Villa nel doppio confronto.
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