FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe europa league Europa League, il Bologna vince 4-3 a Roma e va ai quarti di finale: decide Cambiaghi

coppe

Europa League, il Bologna vince 4-3 a Roma e va ai quarti di finale: decide Cambiaghi

Europa League, il Bologna vince 4-3 a Roma e va ai quarti di finale: decide Cambiaghi - immagine 1
Il Bologna va ai quarti di finale di Europa League: vince 4-3 la squadra di Vincenzo Italiano all'Olimpico contro la Roma
Alessandro Cosattini Redattore 

Europa League, il Bologna vince 4-3 a Roma e va ai quarti di finale: decide Cambiaghi- immagine 2
Getty Images

Il Bologna va ai quarti di finale di Europa League. Vince 4-3 la squadra di Vincenzo Italiano all'Olimpico contro la Roma, il match finisce ai supplementari dopo il 3-3 dei tempi regolamentari.

Europa League, il Bologna vince 4-3 a Roma e va ai quarti di finale: decide Cambiaghi- immagine 3
Getty Images

Decide una rete di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare. Il derby italiano in Europa League lo vince così la squadra di Italiano contro quella di Gian Piero Gasperini dopo il pareggio del match d'andata. Ora il Bologna ai quarti di finale affronterà l'Aston Villa nel doppio confronto.

Leggi anche
Europa League, il derby Bologna-Roma finisce 1-1: tutti i risultati delle 18.45
Roma, Svilar: “Notti europee sempre speciali”. E sul caso portiere Tottenham…

© RIPRODUZIONE RISERVATA