Diretta LIVE Crotone-Inter 0-0: secondo palo per l’Inter, questa volta tocca a Lautaro

I nerazzurri vincendo contro il Crotone potrebbero approfittare del primo match-ball per aggiudicarsi il titolo di campioni d'Italia

CROTONE - Primo match ball per Antonio Conte e per l'Inter. I nerazzurri saranno di scena a Crotone contro la formazione allenata da Serse Cosmi. Un testa coda che potrebbe consegnare il titolo di campioni d'Italia ai nerazzurri qualora l'Inter dovesse vincere e - domani - l'Atalanta non riuscisse a trovare la vittoria in trasferta sul campo del Sassuolo.