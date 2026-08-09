La grande prestazione contro la Juventus ha acceso i riflettori sul difensore classe 2008, da tempo considerato uno dei talenti più interessanti del vivaio.
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Nelle ultime ore si parla molto di Leonardo Bovio, protagonista di una grande prestazione contro la Juventus. La prova offerta dal giovane difensore ha attirato l’attenzione dei tifosi, ma la considerazione dell’Inter nei suoi confronti era già molto alta prima della tournée.
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La fiducia dell’Inter in Bovio
Se il club nerazzurro ha deciso di portare in ritiro un difensore classe 2008 è perché la stima nei suoi confronti è notevole. Bovio è stato scelto per lavorare con la prima squadra e confrontarsi con giocatori di livello internazionale, confermando sul campo le qualità mostrate nel settore giovanile.
Lungo contratto prima della partenza
Secondo quanto risulta a FCINTER1908, prima della partenza per la tournée la dirigenza nerazzurra ha già blindato Bovio con un contratto di lunga durata.
Una scelta che testimonia la volontà dell’Inter di proteggere e valorizzare uno dei prospetti più interessanti del proprio vivaio. Per l’annuncio ufficiale dell’accordo dovrebbe essere ormai soltanto questione di tempo.
Fonte: FCINTER1908
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