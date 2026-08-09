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Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato dell'Inter:

"Chi scale e chi scende nell'Inter? Sale la squadra. Il mercato è condizionato dalle partite perché Diouf fa gol con la Juve, aveva già fatto doppietta, si sta inserendo bene nello scacchiere di Chivu che è entusiasta di dargli responsabilità. Siamo in una fase di stand-by, dobbiamo tenere Diaby finché non firmerà per il Leverkusen.

Non sale prepotentemente alcun tipo di profilo, vedremo il discorso legato a Jones, vedremo l'eventuale uscita di Frattesi, vedremo se Asllani rientrerà nell'operazione per Diaby ma l'Inter fondamentalmente è sazia. Farà sicuramente qualcosa, a destra deve prendere qualcuno ma è sazia perché ha avuto riscontri favorevoli dalle amichevoli, sotto questo punto di vista il discorso aiuta tutti tranne Chivu che i rinforzi li vuole.

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Vedremo la tempistica del rinnovo di Pio Esposito, se sarà imminente oppure no. Molte cose sono in una fase stagnante perché, fino a prova contraria, Pavard è diventato quasi insostituibile. Pavard non lo discuto, prima era sul mercato, lui ha rifiutato tutto e tutti. Chi scende? Scendono i nomi come quello di Romero, sale la certezza, che non accontenta Chivu, di avere una squadra già pronta e competitiva per lo scudetto"