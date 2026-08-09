Kamate lascia l'Inter a titolo definitivo e presto diventerà un giocatore dell'Espanyol: Gianluca Di Marzio svela anche le cifre dell'operazione

Matteo Pifferi
Immagine 2026-07-18 180404

VIDEO FCINTER1908 / Inter, allenamento in Germania: in gol anche Kamate su assist di Mkhitaryan

Issiaka Kamate è ad un passo dal lasciare l'Inter. A confermarlo è Gianluca Di Marzio che riporta gli ultimi aggiornamenti.

Kamate
Getty Images

Kamate, francese classe 2004, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Espanyol.

Issiaka Kamate
Getty

Un'operazione a titolo definitivo per una cifra tra i 3 e i 4 mln di euro. All'Inter - riporta sempre Di Marzio - resterà una percentuale sulla futura rivendita.

La notizia dell'addio di Kamate dall'Inter era stata data in esclusiva da FCINTER1908.IT nel corso della giornata.

KAmate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti