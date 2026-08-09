Kamate lascia l'Inter a titolo definitivo e presto diventerà un giocatore dell'Espanyol: Gianluca Di Marzio svela anche le cifre dell'operazione
VIDEO FCINTER1908 / Inter, allenamento in Germania: in gol anche Kamate su assist di Mkhitaryan
Issiaka Kamate è ad un passo dal lasciare l'Inter. A confermarlo è Gianluca Di Marzio che riporta gli ultimi aggiornamenti.
Kamate, francese classe 2004, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Espanyol.
Un'operazione a titolo definitivo per una cifra tra i 3 e i 4 mln di euro. All'Inter - riporta sempre Di Marzio - resterà una percentuale sulla futura rivendita.
La notizia dell'addio di Kamate dall'Inter era stata data in esclusiva da FCINTER1908.IT nel corso della giornata.
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