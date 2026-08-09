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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto un nome nuovo per la fascia destra dell'Inter:

"Vi do un nome nuovo, ve lo do subito, non ne ha parlato nessuno ancora, non è ancora uscito, non l'avevo mai sentito prima perché da quello che so, l'Inter è in trattativa con l'Auxerre per un terzino di 23 anni, è Lamine Sy. 23 anni, giovane, ai più sconosciuto, è un giocatore su cui l'Inter sta lavorando per cercare di andare a completare quella zona di campo dove si ritiene manchi ancora qualcosa.

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Non lo conosco, è la prima volta che lo sento nominare, non ci sono tante informazioni su questo ragazzo ma è in linea con le situazioni del nuovo corso a cui dobbiamo abituarci. Vediamo se andrà in porto oppure no. Mi hanno raccontato che l'Inter era su un altro giovane, che poi è saltato insieme alla trattativa per Palestra e si tratta di Dedic.

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Mi risulta che fosse una pista vera, è stato trattato anche lui. E pare che Thuram sia in ottica di cambiare agente. Cosa vuol dire questo non è dato sapere in questo momento ma c'è questa situazione in corso, è un'altra notizia. Ad oggi non posso dire se sia inerente al suo futuro ma mi dicono che anche Thuram è in ottica di cambio agente"